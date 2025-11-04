Названы новые возможные дата и место встречи Путина и Трампа

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 85 0

К российско-американской встрече может присоединиться и глава Украины Владимир Зеленский, допустил Стубб.

Где и когда встретятся Путин и Трамп?

Фото: © РИА Новости

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Yle: Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР

Президент Финляндии Александр Стубб предложил организовать встречу между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в ЮАР. Об этом стало известно 3 ноября из сообщения финского телеканала Yle.

Такое предложение озвучил финский президент на церемонии открытия 254-го курса национальной обороны в Дворянском доме в Хельсинки.

«Стубб предложил, чтобы Трамп и Путин встретились на саммите G20 в Йоханнесбурге в конце ноября», — сообщил канал.

Кроме того, финский президент отметил, что к российско-американской встрече может присоединиться и глава Украины Владимир Зеленский.

Дональд Трамп 16 октября заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште на текущей неделе. Однако уже 22 октября американский лидер сообщил, что встреча не состоится, сославшись на «неподходящий момент».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 23 октября подчеркнула, что идея проведения переговоров остается в повестке, однако для их реализации необходимо, чтобы встреча принесла позитивный результат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции.

В Кремле сохраняют принципиальную готовность к встрече Путина и Трампа, однако конкретных ориентиров по ее организации пока нет. Об этом в конце октября сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
