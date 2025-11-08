ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 86 0

Российские военные поразили объекты вражеской транспортной инфраструктуры.

Каким оружием ВС РФ поразили украинские объекты 8 ноября

Фото: © РИА Новости/ Александр Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики нанесли российские военнослужащие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечалось, что удары Вооруженных сил (ВС) России наносились в ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам страны.

Военные РФ поразили все назначенные объекты. Удары производились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, среди которого были гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ. Уточнялось, что целями российских военных являлись склады боевых припасов, а также пункты расположения боевиков киевского режима в 142 районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
7 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Успеновка в Запорожской области
5 нояб
ВС РФ не допустили прорыва ВСУ из кольца окружения в Красноармейске
31 окт
Бойцы «Востока» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
30 окт
ВС РФ освободили Садовое и Красногорское в Харьковской и Запорожской областях
29 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области
28 окт
ВС РФ в Красноармейске полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда
27 окт
ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
26 окт
ВС РФ нанесли поражение украинскому ж/д составу с военной техникой в Донбассе
22 окт
ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
17 окт
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году