WSJ: дело «Северных потоков» может оставить Киев без поддержки

Трехлетнее расследование повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызвало напряжение в Европе и может поставить под угрозу поддержку Украины со стороны Германии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, судебное разбирательство способно усугубить ситуацию между странами, ведь Германия является крупнейшим донором Украины и одним из основных поставщиков систем противовоздушной обороны.

Немецкая полиция, прокуратура и следователи, знакомые с материалами дела, выстроили следственную линию, в которой к организации подрывов причастна украинская сторона. В ходе расследования удалось восстановить последовательность событий, из которой следует, что атаки могли проводиться военным подразделением Украины под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Следователи из Потсдама изучали деятельность компаний по аренде судов, анализировали телефонные контакты и данные транспортных средств. Эти сведения легли в основу подготовки ордеров на арест семи человек — трех украинских военнослужащих и четырех ветеранов-глубоководников.

