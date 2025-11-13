Об этом сообщили в Минобороны России.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской, сообщило Минобороны России.
Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и 157 беспилотников самолетного типа противника, добавили в ведомстве. ВС РФ за сутки отразили десять атак штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Гришино в ДНР.
Российская армия ведет наступление в Красноармейске и Димитрове, отметили в Минобороны РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
