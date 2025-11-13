ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 117 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Успехи ВС РФ в зоне СВО за 13 ноября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской, сообщило Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету «Нептун» и 157 беспилотников самолетного типа противника, добавили в ведомстве. ВС РФ за сутки отразили десять атак штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Гришино в ДНР.

Российская армия ведет наступление в Красноармейске и Димитрове, отметили в Минобороны РФ. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

