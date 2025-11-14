РСЗО «Торнадо» смела целый укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Операторы разведывательных БпЛА группировки войск «Восток» выявили перемещение подразделений противника.

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный район ВСУ в Запорожской области. Операторы разведывательных БпЛА группировки войск «Восток» выявили перемещение подразделений противника, подвоз боеприпасов и материальных средств к укрепленному району.

Координаты незамедлительно были переданы расчету РСЗО «Торнадо-Г», который нанес огневой удар по выявленному укрепленному району противника в Запорожской области. Удары пришлись по укрытым опорным пунктам, а также живой силе ВСУ, находившихся на позициях.

Автоматизированная система наведения и топопривязки «Торнадо-Г» обеспечила высокую точность поражения и минимизацию времени реакции от обнаружения до огневого воздействия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

