Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери

Мария Гоманюк
Личность отца ребенка пока не раскрывается.

Что известно о беременности блогера Лерчек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Мать Лерчек отказалась комментировать четвертую беременность дочери

Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом из-за уголовного дела, беременна в четвертый раз. Грядущее пополнение в семье в беседе с изданием Super.ru прокомментировала мать инфлюенсера Эльвира Феопентова.

В разговоре с корреспондентом она отметила, что не собирается прояснять ситуацию.

«Не буду ничего комментировать, не звоните мне, пожалуйста», — сказала женщина.

В свою очередь пиар-менеджер Лерчек тоже решила не раскрывать детали. Она отметила кратко: «Без комментариев».

О беременности Валерии Чекалиной информагентству РИА Новости рассказал близкий к знаменитости источник. К личному делу блогера приложили справку от ее врача-гинеколога.

Уголовное дело о незаконном выводе более 250 миллионов за границу против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили в октябре 2024 года.

Во время допроса Чекалина признала вину, но будучи в суде отреклась от своих слов. В данный момент на имущество подозреваемой наложен арест. Денежные средства на счетах сетевой знаменитости заблокированы. Общая сумма задолженности Чекалиной перед налоговой — 168 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 миллионов рублей за границу.

