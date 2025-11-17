Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA обнаружил скрытое орудие украинских формирований в лесополосе на правом берегу Днепра в Херсонской области и передал координаты в пункт управления гаубичного дивизиона.

В считанные минуты артиллеристы нанесли точный удар, уничтожив орудие ВСУ, что привело к детонации боеприпасов.

«Я пришел в 24-м году, буквально через месяц я уже работал спокойно. Сам ездил, отрабатывал, приезжал, запускал и сажал. Уже как на опыте: отработали, уехали, то есть стараемся не засиживаться долго, отработали буквально 6-7 минут и уехали. То есть это вместе с выгрузкой и загрузкой», — рассказал техник-оператор ZALA с позывным «Чибис».

ZALA обладает большой дальностью и продолжительностью полета — до 100 км и до пяти часов в воздухе. Это позволяет дрону эффективно вести разведку и патрулировать передвижения ВСУ на оккупированных территориях Херсонской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

