Самоходка «Малка» разнесла укрепрайон ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Минобороны показало, как артиллеристы поразили позиции ВСУ с дистанции 25 км.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт временной дислокации с личным составом украинских формирований на красноармейском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

Разведчики обнаружили укрепленный район ВСУ и группу неонацистов, укрывшихся в массивном бетонном сооружении. БПЛА подтвердил разведданные и скорректировал целеуказания для артиллерийского удара.

Получив координаты цели, расчет «Малки» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, подготовил орудие и выполнил серию прицельных выстрелов мощными 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом по 110 кг. Корректировали огонь с помощью дронов, что обеспечило точное и оперативное поражение цели с дистанции более 25 километров.

После выполнения задачи артиллерийский расчет оперативно сменил огневую позицию, чтобы минимизировать риск ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
17 нояб
Дроноводы засекли скрытое в лесах орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 нояб
ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
15 нояб
ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
15 нояб
Артиллеристы громят позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
15 нояб
Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России
14 нояб
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
14 нояб
РСЗО «Торнадо» смела целый укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 нояб
Танки Т-80БВМ сравняли с землей позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 нояб
ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
В Германии отменили связанный с холокостом скандальный аукцион
8:02
От науки к астрологии: как спланировать пол будущего ребенка
7:49
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День народной скорби
7:30
Самоходка «Малка» разнесла укрепрайон ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Непогода ударила сразу по нескольким регионам РФ
7:08
«Отвратительный репортер!» — Трамп нагрубил журналистке из-за вопроса об Эпштейне

Сейчас читают

«Я сама на это решилась»: Татьяна Буланова рассказала о своей непростой судьбе
«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году