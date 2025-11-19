Ми-28НМ разнесли опорник ВСУ с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО

Оборудованный в лесу опорный пункт боевиков поразили авиаракетами.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Удар наносили авиаракетами по разведанным целям украинских формирований. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Авианаводчик подтвердил попадание в цель и уничтожение личного состава ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
