Су-25 разгромили пункт запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Цели поражены с малых высот.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и месту запуска дронов ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ракеты выпустили парами с малых высот.
После боевых вылетов техники выполнили регламентные работы по обслуживанию и подготовке самолетов к следующему заданию.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
