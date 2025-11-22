Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по личному составу и месту запуска дронов ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ракеты выпустили парами с малых высот.

После боевых вылетов техники выполнили регламентные работы по обслуживанию и подготовке самолетов к следующему заданию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.