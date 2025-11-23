Силы ПВО РФ уничтожили еще один летевший на Москву дрон ВСУ

На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники экстренных служб.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
О пострадавших информация не поступала.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в мессенджере MAX.
До этого Сергей Собянин уже сообщал об уничтожении другого дрона ВСУ. Тогда на месте обломков вражеского беспилотника также работали сотрудники экстренных служб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник использует не только дроны, но и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО РФ уничтожили три летевших на Севастополь дрона ВСУ. Российские военные ликвидировали беспилотники в акватории Черного моря на значительном расстоянии от берега.
