РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Айшат Татаева
Слаженные действия артиллеристов и подразделений аэроразведки обеспечивают успешное выполнение боевых задач.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» в ночное время нанес мощный удар по району скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области, нанеся значительный урон противнику.

Успешное выполнение данной боевой задачи стало возможным благодаря эффективной работе воздушной разведки и четкому взаимодействию между подразделениями. Район сосредоточения украинских националистов был заблаговременно выявлен операторами российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а координаты переданы на пункт управления огнем артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
24 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
24 нояб
За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона
24 нояб
Силы ПВО за неделю уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ
23 нояб
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
23 нояб
США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
23 нояб
ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
23 нояб
Разведка сверху, штурм снизу: российские подразделения берут новые рубежи под Красноармейском
23 нояб
Крупные успехи: ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
22 нояб
«Оса-АКМ» сбила кипрский беспилотник ВСУ H10 Poseidon. Лучшее видео из зоны СВО
