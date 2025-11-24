РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» в ночное время нанес мощный удар по району скопления живой силы и техники ВСУ в Запорожской области, нанеся значительный урон противнику.

Успешное выполнение данной боевой задачи стало возможным благодаря эффективной работе воздушной разведки и четкому взаимодействию между подразделениями. Район сосредоточения украинских националистов был заблаговременно выявлен операторами российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а координаты переданы на пункт управления огнем артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.