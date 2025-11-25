Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 62 0

Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ

Танкисты группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям противника в районе населенного пункта Гуляйполе осколочно-фугасными снарядами. Разведывательные дроны обнаружили замаскированные блиндажи, передвижение живой силы националистов и передали координаты экипажам, что позволило танкистам оперативно занять подготовленные позиции для открытия огня и нанести поражение.

Слаженная работа разведки и танковых экипажей обеспечила успешное выполнение задачи: в результате боевой работы уничтожены опорные пункты и блиндажи, а также живая сила противника, находившаяся внутри укрытий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

