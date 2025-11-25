Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Танкисты группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям противника в районе населенного пункта Гуляйполе осколочно-фугасными снарядами. Разведывательные дроны обнаружили замаскированные блиндажи, передвижение живой силы националистов и передали координаты экипажам, что позволило танкистам оперативно занять подготовленные позиции для открытия огня и нанести поражение.
Слаженная работа разведки и танковых экипажей обеспечила успешное выполнение задачи: в результате боевой работы уничтожены опорные пункты и блиндажи, а также живая сила противника, находившаяся внутри укрытий.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ
- 25 нояб
- Су-25 уничтожили личный состав ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
- 24 нояб
- За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона
- 24 нояб
- Силы ПВО за неделю уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ
- 24 нояб
- РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 нояб
- Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
- 23 нояб
- США обсуждают передачу Tomahawk Украине после заключения мирной сделки
- 23 нояб
- ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
- 23 нояб
- Разведка сверху, штурм снизу: российские подразделения берут новые рубежи под Красноармейском
- 23 нояб
- Крупные успехи: ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов
Читайте также
93%
Нашли ошибку?