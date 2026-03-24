БПЛА «Скат-350М» помог уничтожить опорный пункт ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата «Скат-350М» 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» обеспечил корректировку удара авиации по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения разведывательных задач расчет беспилотного летательного аппарата «Скат-350М» выявил передвижение наземного робототехнического комплекса противника, который использовался для доставки боеприпасов и продовольствия между позициями. После подтверждения разведданных координаты целей были переданы авиации.

Удар был нанесен с применением авиационных бомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

