Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова


Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки операторами подразделений беспилотных систем. Из выявленного опорного пункта осуществлялось управление штурмовыми подразделениями противника. После подтверждения координат артиллерийский расчет получил задачу на нанесение огневого поражения.

Экипаж САУ «Мста-С» подготовил орудие к стрельбе, выполнил программирование боеприпаса и произвел выстрел. Наведение снаряда осуществлялось по лазерной подсветке, обеспеченной многофункциональным беспилотным летательным аппаратом «Орлан-30», что позволило добиться высокой точности поражения.

В результате удара пункт управления был уничтожен вместе со средствами связи и личным составом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

25 мар
«Ланцет» уничтожил миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 мар
Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
24 мар
«Скат-350М» помог уничтожить опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 мар
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
22 мар
Армия России установила контроль над Потаповкой в зоне СВО
21 мар
«Тор-М2» предотвратил прорыв ударного дрона. Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
«Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ на Днепропетровском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
«Сознание теряем»: боевики ВСУ в Запорожской области пожаловались на голод
19 мар
«Молния-2» уничтожила огневую точку, транспорт и миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 мар
«Мста-С» уничтожила склад ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Последние новости

0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
23:30
Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео