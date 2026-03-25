Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цель была обнаружена в ходе воздушной разведки операторами подразделений беспилотных систем. Из выявленного опорного пункта осуществлялось управление штурмовыми подразделениями противника. После подтверждения координат артиллерийский расчет получил задачу на нанесение огневого поражения.
Экипаж САУ «Мста-С» подготовил орудие к стрельбе, выполнил программирование боеприпаса и произвел выстрел. Наведение снаряда осуществлялось по лазерной подсветке, обеспеченной многофункциональным беспилотным летательным аппаратом «Орлан-30», что позволило добиться высокой точности поражения.
В результате удара пункт управления был уничтожен вместе со средствами связи и личным составом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
