Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Вертолет Ка-52М разгромил опорный пункт боевиков ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

