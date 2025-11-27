Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.
Вертолет Ка-52М разгромил опорный пункт боевиков ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
