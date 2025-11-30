Видимость на дорогах столичного региона может ухудшиться до 200 метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
В Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России 30 ноября.
«В столичном регионе ожидается туман, при котором видимость может снижаться до 200 метров», — уточнили в ведомстве.
Метеорологи предупредили, что такие погодные условия представляют потенциальную опасность для участников дорожного движения и пешеходов.
«Желтый» уровень опасности будет действовать до 9:00 утра 1 декабря.
Ранее в этот день синоптики прогнозировали для москвичей облачную погоду с местами небольшим дождем. Дневная температура составит от +3 до +5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что москвичам назвали время формирования снежного покрова. Исходя из климатической нормы, в первом зимнем месяце в столице России выпадает 51 миллиметр осадков. Обычно высота снежного покрова составляет от восьми до девяти сантиметров в начале месяца и до 18-19 сантиметров по мере приближения к следующему месяцу.
