Зима не придет? Москвичам назвали время формирования снежного покрова

Осадки едва приблизятся к норме в первом месяце зимы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Зима не спешит вступать в свои права в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, снежный покров сформируется в российской столице не раньше середины декабря.
При этом Леус отметил, что, исходя из климатической нормы, в первом зимнем месяце в столице России выпадает 51 миллиметр осадков. Тогда как высота снежного покрова обычно составляет от восьми до девяти сантиметров в начале месяца и до 18-19 сантиметров по приближению к наступлению января.
«По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%», — отметил специалист.
К тому же он подчеркнул, что большая часть осадков прогнозируется во второй половине месяца. Однако много снега москвичам в преддверии Нового года все равно ждать не стоит.
«Так что рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, и, скорее всего, не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — заключил Леус.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в Москве и Санкт-Петербурге наступят первые морозы.
