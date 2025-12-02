Эстония потребовала от Украины не атаковать суда на Балтике

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 69 0

Дипломат объяснил этот призыв экологическими рисками.

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Глава МИД Эстонии Цахкна предостерег Украину от атак на суда на Балтике

Украине следует воздержаться от атак на суда в Балтийском море, чтобы избежать экологической катастрофы. Такой призыв озвучил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Через Финский залив проходит более 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему серьезная нагрузка», — заявил он эстонской телерадиокомпании ERR.

Цахкна подчеркнул, что атаки ВСУ на танкеры в Балтийском море неразумны из-за потенциальных экологических последствий. Министр добавил, что Украина якобы имеет право атаковать российские военные цели, но в международных водах — это другая ситуация.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 28 ноября стало известно, что гамбийский танкер Virat столкнулся с другим судном в акватории Черного моря вблизи берегов Турции. Члены экипажа на корабле не пострадали.

В этот же день представитель Главного турецкого управления по морским делам передавал, что взрыв и последующий пожар случились на танкере Kairos, идущем в Черном море. Министерство транспорта Турции предположило, что причиной пожара могло быть внешнее вмешательство.

Повторная атака на танкер Virat произошла у берегов Турции 29 ноября. В тот же день в результате атаки ВСУ получил повреждения один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске.

В воскресенье, 30 ноября, МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, силы киевского режима пытаются отвлечь внимание от скандала с отмыванием денег в своей стране с помощью дестабилизации обстановки в Черноморском регионе.

