Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ

Один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) — ВПУ-2 — получил значительные повреждения от вражеской атаки украинских беспилотных катеров в акватории морского терминала. Об этом пресс-служба компании написала в Telegram-канале.

Известно, что происшествие зафиксировано 29 ноября в 04:06 по московскому времени. В компании отметили, что после взрыва капитан морского порта Новороссийск остановил на время все погрузочные операции, в то время как танкеры отвели за пределы акватории. Среди персонала и подрядчиков пострадавших нет.

Аварийная система защиты перекрыла данные трубопроводы, из-за чего, предварительно, загрязнения нефти в Черном море не выявлены. В настоящее время проводится сбор проб морской воды и экологический мониторинг. При этом действует план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН).

Также в КТК пояснили, что последующая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, поэтому отгрузки на терминале возобновят лишь после устранения угроз от беспилотных и безэкипажных катеров.

Атака на инфраструктуру стала третьим актом врага против гражданских объектов, которые находятся под защитой международного права.

Ранее, писал 5-tv.ru, ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском.

