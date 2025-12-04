В Москве назвали обладателей премии «Большая книга»

В Москве назвали обладателей престижной литературной премии «Большая книга». Конкурс проходил уже в 20-й раз и собрал рекордное число участников. Свои произведения представили более 400 авторов. В этом году организаторы отступили от правил. Впервые в истории премию разделили на две номинации. С победителями встретилась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Как изменился литературный ландшафт и какие темы сегодня — ключевые? Все эти тенденции определяют литературные премии, такие как «Большая книга». Здесь точно знают, что такое качественная литература, которую буду читать.

«Современных авторов интересует все — и современность, и история. Надо создать палитру образов и поместить их в какие-то временные рамки», — говорит Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Это 20-я, юбилейная «Большая книга». Поэтому и вручают награды по новым правилам. Нет вторых и третьих мест. Победитель только один.

Впервые за 20 лет «Большая книга» разделилась на две номинации. Теперь у жюри нет необходимости выбирать между романом и биографией, исследованием и повестью. Каждый жанр соревнуется на своих условиях.

К этой победе Эдуард Веркин шел 13 лет. Его роман «Сорока на виселице» выиграла в номинации «Художественная литература».

«У меня книга про счастливое будущее, мне бы хотелось, чтобы оно воплотилось», — говорит Эдуард Веркин, победитель литературной премии «Большая книга» в номинации «Художественная литература».

А когда объявили автора в номинации «нон-фикшн», зал аплодировал стоя.

«Халатная жизнь» — большая автобиографичная книга. Рассказ о жизни 101-летней писательницы Зои Богуславской. Книга охватывает восемь десятилетий. Здесь и литературные встречи, и читки, и рассказы об известных деятелях культуры, с которыми Зоя Борисовна была знакома лично. И, конечно, про тех, кто повлиял на ее взгляды в искусстве.

«Это не воспоминания, а срез кое-каких моментов моей жизни... Я пишу новую книгу. Это будет проза моей жизни», — говорит Зоя Богуславская, победитель литературной премии «Золотая Книга» в номинации «Нон-Фикшн», заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Особое внимание на литературной премии — призам зрительских симпатий. Кто как не читатели определяют успех литературного произведения. Все большую популярность набирают аудиоспектакли. За эту категорию на «Большой книге» награждают впервые.

Над озвучкой книги «Тоннель» работали профессиональные актеры — Виктория Исакова, Данил Стеклов, Макар Запорожский. Фрагмент озвучила и сама автор триллера.

«Мне очень нравится то, что с годами все больше и больше появляется среди финалистов произведение с какими-то жанровыми компонентами. Это хорошо и правильно», — отмечает Яна Вагнер, автор книги «Тоннель».

Чтобы выбрать лучших авторов, члены жюри прочли больше четырех сотен книг. До финала дошло всего 14 произведений.

«Выбрать одну книгу из того количества очень качественных, замечательных текстов очень трудно. Эти премии, их несколько, привлекают внимание к литературе. Книги надо читать!» — подчеркивает Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству.

И такие премии этому очень даже способствуют.

