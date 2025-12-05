Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Ученые объясняют, идет ли солнечная активность на спад.

Ждать ли магнитную бурю 6 декабря

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Лаборатория солнечной активности: вероятность магнитной бури 6 декабря — 26%

Последние пару дней магнитосфера Земли вновь находится под ударом геомагнитного шторма. Однако, судя по всему, в предстоящую субботу, 6 декабря, метеозависимых ждет передышка. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты отмечают, что 5 декабря индекс солнечной активности составляет около 6.6 из 10. До этого они зафиксировали несколько вспышек класса С. Это указывает на повышенный солнечный фон. Тем не менее,  согласно прогнозу экспертов, 6 декабря вероятность магнитных бурь очень низка — 26%. 

Таким образом, для большинства людей, которые подвержены капризам природы, день пройдет относительно спокойно. Однако в ряде случаев все же могут наблюдаться следующие симптомы: головные боли, проблемы с концентрацией и сном. В воскресенье, 7 декабря, также возможны слабые магнитные бури.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
