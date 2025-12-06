Применялись, в том числе и ракеты «Кинжал».
Фото: © РИА Новости/ Андрей Станавов
Удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» был нанесен ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, а также объектам энергетики и портам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что все цели были поражены. ВС РФ наносит массивные удары по военной инфраструктуре ВСУ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, уточняют в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
