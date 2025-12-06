ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Применялись, в том числе и ракеты «Кинжал».

Новые удары РФ по военным объектам Украины — подробности

Фото: © РИА Новости/ Андрей Станавов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» был нанесен ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, а также объектам энергетики и портам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что все цели были поражены. ВС РФ наносит массивные удары по военной инфраструктуре ВСУ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, уточняют в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 дек
ВСУ атаковали Ленобласть при помощи беспилотников
6 дек
Средства ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ за ночь
5 дек
Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
1 дек
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
1 дек
Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
30 нояб
При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
30 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
29 нояб
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
29 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
29 нояб
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
В Москве открылся благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
12:48
«Ближе к богу»: актер Владимир Зайцев о том, почему не стал летчиком
12:29
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
12:12
Названа дата выхода продолжения сериала «Острые козырьки»
12:06
Помойка за стенкой: как бороться с соседями-мусорщиками
11:51
ВСУ атаковали Ленобласть при помощи беспилотников

Сейчас читают

Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео