Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Даже слабые геомагнитные волнения могут оказать существенное воздействие на организм.

Какой будет магнитная буря 11 декабря

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: уровень геомагнитные возмущения 11 декабря окажется в «зеленой» зоне

Геомагнитная ситуация окажется стабильной 11 декабря 2025. Подробнее об этом в беседе с URA.RU рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Уточнялось, что специалисты прогнозируют «зеленый» уровень активности, который не представляет угрозы ни для самочувствия метеочувствительных людей, ни для работы техники. По данным экспертов, индекс Кр будет находиться в пределах 1–2,5 балла.

Вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 7%, а слабые возмущения возможны с вероятностью 25%. Индекс Ap прогнозируется на отметке 10, а F10.7 — около 175, что значительно ниже значений, зафиксированных 9 декабря, и свидетельствует об окончании предыдущей бури.

Однако ситуация на Солнце останется напряженной. После относительного спокойствия в начале месяца 8 декабря ученые зарегистрировали десять вспышек класса C и выше, а 9 декабря — уже 11 вспышек категорий C и M.

Утром 10 декабря активность усилилась еще больше. Так, было обнаружено 14 вспышек классов C и M, наиболее мощные из которых произошли в 02:27, 07:22 и 10:37 по московскому времени. Эти события носили слабый и средний характер по интенсивности, но потенциально могут стать причиной новых возмущений магнитосферы Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце произошла вспышка класса X.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце произошла вспышка класса X.

