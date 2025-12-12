РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Используя дроны, военные выявили замаскированные огневые точки и скопление личного состава противника. Координаты оперативно передали на артиллерийский командный пункт. После получения целеуказания расчет занял заранее подготовленную огневую позицию и нанес удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами.

Корректировка огня также велась с применением беспилотников, что повысило точность поражения цели. По завершении огневого налета подразделение сменило позицию для предотвращения возможного ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

