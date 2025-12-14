По последнему слову техники: как отшивают форму для военнослужащих России

Важным срезом станет традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в пятницу 19 декабря. Уже поступило более миллиона обращений. Основным способом связи остается телефонный звонок в колл-центр. Однако много обращений поступает и через новый мессенджер MAX. Все вопросы в этом году обрабатывают не только активисты Народного фронта, но и нейросеть GigaChat. Это тоже, к слову, про инновации и внедрение технологий. А вот основная тема вопросов, несмотря на ИИ, чат-боты и так далее, одна и та же из года в год — социалка, медицина, образование, ЖКХ. Далее — СВО.

Специальная военная операция запустила большие процессы и в геополитике, и в социальной сфере, и в промышленности. Неожиданно вскрылись сферы, о которых в мирное время и не думали. Например, пошив формы. Не только красивой с виду, но и функциональной. А дальше цепочка вопросов — кем шить, где шить, из чего шить?

Проанализировав многочисленные отзывы с фронта, было принято решение — российская армия должна быть в российской, в полном смысле этого слова, форме. А есть во что одевать солдата? Узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

На фабриках по пошиву формы будущего для российской армии все по последнему слову техники. Уникальное оборудование превращает волокна в пряжу. Вот на этом этапе с помощью специального газа, практически любую ткань делают абсолютно гладкой. Машины всего четыре в мире и одна из них в Барнауле.

«Здесь как раз вносится определенные свойства на готовую ткань, которые нужны потребителю, такие как влагозащита, ветрозащита, биорепеленты», — поясняет исполнительный директор «БТК текстиль» Людмила Осипова.

В Ростовской области наносят на нити специальное покрытие для прочности. Это одна из 26 фабрик компании. В цехах установлено самое современное оборудование. Причем, руководство инвестирует прибыль в открытие новых производств.

На предприятиях специалисты работают со всеми видами тканей, закрывая все потребности в военной форме для Министерства обороны. Перспективные разработки на этой неделе представили депутатам Госдумы на выставке.

«Сами на своих мощностях в России должны производить форму для солдат и офицеров. Это безопасность. Это обеспечивание безопасности государства», — заявляет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Был сделан огромный прорыв в технологической инновации, технической инновации, оснащении фабрик, оснащении производства», — пояснил председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

По указу президента со следующего года форму для российских военных можно шить только в России, закупать за границей нельзя. А с 2027 года еще и изготавливать — только из материалов, произведенных тоже исключительно в нашей стране.

«Не все то, что закупалось на Западе, подходило нам, для бойцов, с точки зрения комфорта, условий для боя», — сказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Военную форму только своими силами и собственными материалами сейчас делают две страны — Китай и США. В Америке вообще еще в 1941 году приняли соответствующий закон. Позже это назовут поправкой Берри. Началось все вот с этих слов:

«Средства, выделенные или иным образом доступные Министерству обороны, не могут быть использованы для закупки товара, если этот товар не выращен, не переработан, не использован повторно или не произведен в Соединенных Штатах».

Уже тогда понимали, что зависимость от ненадежных, а возможно и вражеских поставщиков смертельно опасна. Сегодня количество законов и нормативов, регламентирующих производство экипировки в США, перевалило за 28 тысяч.

Теми же регламентами запрещены на экспорт форма с идентификационными элементами, защитными или скрытыми технологиями. При этом Штаты — ведущие поставщики одежды для армий 150 стран мира. Но если все самое лучше запрещено вопрос: что поставляют официально?

Модель американской формы мы отыскали в столице и отвезли в независимую лабораторию. Результат плачевный. Вместо заявленного на бирке хлопка оказалась сплошная синтетика.

«Он очень будет долго ощущать на себе эту влагу, потому что плохо сохнет», — оценила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета, кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Но есть и другая сторона медали. Если вероятному противнику очень надо, то закинуть партию «высокотехнологичной» экипировки можно. Выгоды для них очевидна.

«У наших спецслужб есть информация, что в форме, которая поставлена в Россию иностранными поставщиками, могут применяться специальные шпионские нанотехнологии…» — говорит подполковник запаса ФСБ РФ, руководитель центра изучения политических элит Виталий Колпашников.

«Если у вас есть вражеские солдаты, которую носят идентичную форму, как это происходило во Второй мировой войне, и это задокументировано, это создает проблему. RFID-метки и другие элементы, встроенные в униформу, позволяют идентифицировать людей не только визуально. Вы можете определить, кто — свои, кто — чужие», — отметил профессор, американский политический аналитик Майк Харрис.

Именно поэтому в вопросе безопасности важна полная независимость.

«Можно даже на этапе производства самой ткани, делая пряжу, вплетать определенную нить — военнослужащие будут покрываться, как коконом из этих нитей — он при определенном воздействии может быть отражен на экранах приборов», — отметил исполнительный директор БТК групп Андрей Подопригорин.

На российских предприятиях уже используются отечественные полиамидные нити 6.6 — высокопрочные. За время санкций и импортозамещения нам удалось настроить легкую и текстильную промышленность так, что по качеству продукции она превосходит импортную.

«Современные требования, которые существуют к военной форме, они исчерпывающе исполняются. То есть ссылаться на то, что за пределами страны, за рубежом что-то делают лучше, сейчас не приходится. Можно говорить, что наше, конечно, лучше. Это показывает испытания — полевые испытания, практические испытания», — добавил председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

Фирмы по пошиву военной формы до СВО в России были, но большая часть из них работала с иностранными тканями, фурнитурой, спецэлементами. За последние три года число предприятий, которые взялись за производство всего нужного для победы, значительно выросло. По данным Минпромторга их теперь более пятисот.

Производители из Подмосковья раньше выпускали защитную форму для российских автогонщиков, теперь делают ее для танковых экипажей и расчетов «Солнцепека». Для нас специально проводят эксперимент с одеждой.

«Мы сейчас даже больше 60 секунд держим (одежду под воздействием огня. — Прим. ред.). У нас газовая горилка, у нее температура 1400 градусов по Цельсию. Обычный огонь — намного меньше», — объяснила — разработчик и производитель огнестойкой экипировки Екатерина Николаева.

Во время проведения специальной военной операции появилась и специальная рубашка для военнослужащих. Благодаря ей пот не остается на одежде, а испаряется, а разгрузка не натирает тело.

У модернизированной одежды изменилась конструкция брюк. Появились эластичные вставки и усиленная накладка на коленях, стал шире боевой пояс для обвеса. Выпуск одежды, тем более во время проведения специальной операции, — это гражданский долг гигантской команды. Опытные конструкторы, дизайнеры и разработчики дорабатывают комплекты с учетом пожеланий наших героев.

Для того чтобы форма держала тепло и была износостойкой, в лабораториях ее пропускают через огонь, воду, трут до дыр и рвут.

«Мы продемонстрировали, сколько сил необходимо, для того чтобы разорвать наш образец — 94 ньютона — сила (для того, чтобы разорвать зарубежного производства ткань. — Прим. ред.) гораздо меньше», — растолковала специалист по разработке и тестированию материалов БТК текстиль Елена Скороварова.

Износостойкость, крепкость — это только, на первый взгляд, про долговечность или комфорт. Каждый из сотен параметров, который постоянно совершенствуют, это лишняя секунда на поле боя на реакцию на действие. Экипировка — это тоже оружие, которое позволяет более эффективно выполнять поставленные задачи, а все вместе, по сути, это новая форма безопасности страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.