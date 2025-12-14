В колл-центре «Народного фронта» рассказали о подготовке к прямой линии Путина

При подготовке к прямой линии с Путиным операторам помогает GigаСhat

В колл-центре «Народного фронта» при подготовке к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным операторам помогает нейросетевая модель GigaChat. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала специалист по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка Серафима Бочарова.

По словам Бочаровой, нейросеть способна обрабатывать свыше 100 обращений в минуту. Сообщения поступают по разным каналам: через телефонные звонки, мессенджер МАХ, социальные сети, а также СМС и ММС.

«Также мы видим, сколько обращений поступило от женщин, а сколько от мужчин, а также возрастную статистику. Например, более 50% обращений сейчас поступает от категории старше 56», — подчеркнула эксперт по ИИ.

Координатор «Народного фронта» в Мурманской области Дмитрий Митин рассказал, что сотрудники колл-центра работают в три смены — с 9:00 до 20:00 по московскому времени и меняются каждые два часа.

Оператор колл-центра София Искаева объяснила, что на один разговор с гражданином у операторов, в среднем, уходит от десяти до 15 минут. При этом определенных рамок нет: главное — внимательно выслушать человека и зафиксировать его обращение к президенту.

Обращения россиян принимаются с 4 декабря, с 15:00 по московскому времени. Принимать вопросы будут вплоть до окончания программы 19 декабря.

