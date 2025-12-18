Трое моряков погибли из-за атаки украинских БПЛА в Ростове

Из-за атаки украинских БПЛА на ростовский порт погибли два члена экипажа грузового корабля. Еще трое моряков получили ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале.

Из-за нанесенного удара на судне началось возгорание, его потушили на площади 20 квадратных метров. Еще одно попадание пришлось по многоэтажной новостройке на западе Ростова — по данным экстренных служб, никто из жильцов не пострадал.

Кроме того, под налет украинских беспилотников попал Батайск. Ранены семь человек, четверо из них получили медицинскую помощь на месте. Еще трое госпитализированы в батайскую больницу, один из пострадавших скончался. Также атаке подвергся Таганрог, уточнил глава региона.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям!», — написал Слюсарь.

