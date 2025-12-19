В Северске боевики ВСУ при отходе расстреливали мирных жителей

В Северске боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали безоружных мирных жителей. Об этом в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал Герой России Наран Очир-Горячев, участвовавший в освобождении населенного пункта.

Он заявил, что жители Северска погибали «просто потому, что остались там». До рокового момента они пребывали в постоянном страхе, выживали в тяжелейших условиях.

«При отходе вооруженные силы Украины просто, ну как, ну подобно нацистам расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить», — сказал Очир-Горяев.

Герой России добавил, что самым сложным при взятии Северска было остаться незамеченными.

«Самым сложным было — дойти до Северска незаметно, потому что местность была открытая и было отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. И задача эта была выполнена, накопились под носом противника, я считаю, скрытно, и ждали, как накопились, ждали приказа о наступлении штурмовых действий», — сказал Очир-Горяев.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

