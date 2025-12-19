Президент РФ заявил, что инициатива перешла в руки ВС РФ.
Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин отметил, что у Украины нет стратегических резервов, чтобы продолжать конфликт. Об этом он заявил в ходя прямой линии.
«Проблема для него (противника. — Прим. ред.) заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», — заявил российский лидер.
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более двух миллионов обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
