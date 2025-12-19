«Заслуживает самых высоких оценок»: Путин о работе бригады «Ветераны»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Прозвучала просьба рассмотреть возможность присвоения ей гвардейского наименования.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин указал на профессионализм и мужество бригады «Ветераны»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высоко оценил действия бригады «Ветераны», подчеркнув профессионализм и мужество ее бойцов.

Вопрос о статусе бригады был поднят в эфире в связи с ее участием в ряде сложных операций, в том числе подземных. Отмечалось, что, несмотря на известность и вклад в выполнение боевых задач, в официальных сводках Минобороны подразделение нередко упоминается как добровольческое формирование.

В связи с этим прозвучала просьба рассмотреть возможность присвоения бригаде гвардейского наименования. Глава государства согласился с ней.

«Эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской», — заявил Путин, отвечая на обращение.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о личной храбрости. По словам президента, подобные операции — это не импровизация и не безрассудный риск, а результат тщательной и ответственной подготовки. Он обратил внимание на такую сложную организационную работу, как планирование маршрутов, входов и выходов, обеспечение снабжения и координацию действий. Все это свидетельствует о высоком уровне профессионализма.

«Вы знаете, это не просто взять, рискнуть жизнью и полезть в трубу. Они грамотно, скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию», — сказал Путин.

Президент назвал бойцов бригады героями и подчеркнул, что их вклад очевиден.

Прямая линия Путина

Владимир Путин традиционно подводит итоги года в формате открытого диалога с гражданами и журналистами, отвечая на вопросы по ключевым направлениям — от политики и экономики до социальной сферы. В 2025 году мероприятие вновь проходит в объединенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Прием вопросов стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 млн обращений. Для обработки значительного массива данных используются нейросетевые технологии, в том числе искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком.

В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась четыре часа 27 минут. Тогда президент ответил на 76 вопросов жителей различных регионов России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал об успехах бригады «Ветераны» в Авдеевке. Группа обгоняла кадровые войска и успешно прорывала фронт, не раз удерживая сразу множество стратегически важных позиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

