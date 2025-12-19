«Заслуживает самых высоких оценок»: Путин о работе бригады «Ветераны»

Прозвучала просьба рассмотреть возможность присвоения ей гвардейского наименования.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин указал на профессионализм и мужество бригады «Ветераны»
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высоко оценил действия бригады «Ветераны», подчеркнув профессионализм и мужество ее бойцов.
Вопрос о статусе бригады был поднят в эфире в связи с ее участием в ряде сложных операций, в том числе подземных. Отмечалось, что, несмотря на известность и вклад в выполнение боевых задач, в официальных сводках Минобороны подразделение нередко упоминается как добровольческое формирование.
В связи с этим прозвучала просьба рассмотреть возможность присвоения бригаде гвардейского наименования. Глава государства согласился с ней.
«Эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской», — заявил Путин, отвечая на обращение.
Он подчеркнул, что речь идет не просто о личной храбрости. По словам президента, подобные операции — это не импровизация и не безрассудный риск, а результат тщательной и ответственной подготовки. Он обратил внимание на такую сложную организационную работу, как планирование маршрутов, входов и выходов, обеспечение снабжения и координацию действий. Все это свидетельствует о высоком уровне профессионализма.
«Вы знаете, это не просто взять, рискнуть жизнью и полезть в трубу. Они грамотно, скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию», — сказал Путин.
Президент назвал бойцов бригады героями и подчеркнул, что их вклад очевиден.
Прямая линия Путина
Владимир Путин традиционно подводит итоги года в формате открытого диалога с гражданами и журналистами, отвечая на вопросы по ключевым направлениям — от политики и экономики до социальной сферы. В 2025 году мероприятие вновь проходит в объединенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.
Прием вопросов стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 млн обращений. Для обработки значительного массива данных используются нейросетевые технологии, в том числе искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком.
В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась четыре часа 27 минут. Тогда президент ответил на 76 вопросов жителей различных регионов России.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал об успехах бригады «Ветераны» в Авдеевке. Группа обгоняла кадровые войска и успешно прорывала фронт, не раз удерживая сразу множество стратегически важных позиций.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
- 19 дек
- «Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
- 19 дек
- «Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
- 19 дек
- Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
- 19 дек
- «Пришлете вкусненького?» — Путин пошутил, что поможет пекарям за пирожки
- 19 дек
- «Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»
- 19 дек
- «Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности
- 19 дек
- Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее
- 19 дек
- «Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками
- 19 дек
- «В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?