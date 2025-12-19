Президент ответил на вопрос подмосковного предпринимателя о новых правилах НДС для бизнеса.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин попросил прислать ему что-нибудь вкусненькое из пекарни в Подмосковье
Президент России Владимир Путин попросил прислать ему «что-нибудь вкусненькое» из пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах. Владелец пекарни Денис Максимов спросил у главы государства о новых изменениях в налоговом законодательстве.
— «Машенька» — в честь кого назвали пекарню?
— В честь старшей дочери
— Вкусные булочки?
— Надеюсь да, вкусные …
— Желаю успехов вашей «Машеньке». Может пришлете что-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством (над решением вопроса. - Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.
Денис Максимов управляет семейным бизнесом уже восемь лет и все это время использовал патентную систему налогообложения. С 2026 года он и другие предприниматели должны будут платить НДС.
Бизнесмен переживает, что из-за налоговых изменений его бизнес будет дополнительно нести издержки. Он считает, что было бы более целесообразно просто увеличить стоимость патента в два-пять раз для предпринимателей. Россиянин обратился к президенту с просьбой помочь в этом вопросе.
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохраняет комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Путин: личное общение помогает узнать о насущных проблемах россиян
- 19 дек
- «Вокруг этого строится вся политика»: Путин о поддержке семей с детьми
- 19 дек
- «Реалии сегодняшнего дня»: Путин о влиянии атак дронов на жизнь диабетиков
- 19 дек
- Путин указал на зависимость инфляции от продовольственной корзины
- 19 дек
- «Я вообще никогда не перехожу на личности»: Путин о своем высказывании про «европейских подсвинков»
- 19 дек
- «Колебания туда-сюда»: Путин отметил стремление ЦБ к стабильности
- 19 дек
- Путин объяснил, когда рыба в стране станет доступнее
- 19 дек
- «Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками
- 19 дек
- «В школах, в СМИ, в литературе»: Путин о поддержке культуры и языков народов России
- 19 дек
- «Добивать эту гадину»: Путин рассказал о готовности бойцов РФ служить на СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?