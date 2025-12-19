«У президента России большие полномочия»: Путин о том, что вся власть находится в его руках

Путин: контуры власти президента прописаны в Конституции РФ

Границы власти президента обозначены в Конституции РФ. Это на прямой линии особо подчеркнул президент России Владимир Путин.

«Вы сказали, что вся власть в моих руках? Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации, и контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны», — отметил он.

Также Путин заявил, что не подписание не всех законов инициируется президентом. Значительная часть — депутатами Государственной Думы либо представителями верхней палаты российского парламента — Советом Федерации.

«Да, конечно, у президента России большие полномочия, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее на полках книжных магазинов появилась Конституция РФ для зумеров. В новой версии для представителей молодого поколения представлена оригинальная терминология, понятная лишь активным пользователям сети. Например, первый раздел называется «Базовый вайб страны» вместо оригинального «Основы конституционного права».

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.