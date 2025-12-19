Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

Участники встречи обеспечивали прием и обработку обращений граждан в рамках подготовки к ежегодному мероприятию с главой государства.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами движения «Народный фронт „За Россию“», а также сотрудниками «Ростелекома» и «Сбербанка», которые были задействованы в работе кол-центра программы «Итоги года». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Участники встречи обеспечивали прием и обработку обращений граждан в рамках подготовки к ежегодной прямой линии главы государства. Это мероприятие традиционно проходит в конце года и посвящено подведению итогов, а также открытому диалогу президента РФ с обществом по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, экономики и социальной сферы страны.

Формат прямой линии в 2025 году вновь был совмещен с большой пресс-конференцией. Прием вопросов от россиян стартовал 4 декабря, и за это время в адрес программы поступило более 2,5 миллиона обращений. Большинство из них касалось социальных проблем, экономического развития и ситуации в регионах.

Для обработки значительного объема информации организаторы использовали современные цифровые решения. К анализу обращений были привлечены нейросетевые технологии, в том числе искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком, который позволил ускорить сортировку и обобщение поступающих данных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
19 дек
Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО
19 дек
Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
19 дек
Путин рассказал, с чего начинается Родина
19 дек
«Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
19 дек
«Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства
19 дек
«Любить маму»: Путин назвал главный жизненный ориентир
19 дек
Путин рассказал, как относится к передачам про украинский кризис на российском ТВ
19 дек
Как у любого человека: Путин признался, что страдает от профдеформации
19 дек
«Заставляет идти дальше»: Путин рассказал об источнике своей мотивации
19 дек
«Он никогда не оставит Россию»: Путин о вере в Господа
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
«Наелась травы»: Оксана Самойлова рассказала, куда делась коза Мими
18:46
Путин поручил разобраться с вопросом льгот для контрактников на СВО
18:21
Председатель Центробанка РФ предупредила о паузах в снижении ключевой ставки
18:13
Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
18:00
Путин: Рабочие профессии в России становятся все престижнее
17:53
Путин встретился с волонтерами программы «Итоги года» после прямой линии

Сейчас читают

Про Марс, колбасу и душу Сталина: самые необычные вопросы Путину на «Итогах года»
Путин: никаких спецопераций не будет, если Россию будут уважать
«Итоги года 2025» с Владимиром Путиным
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026