Киевский режим продолжает гнуть свою линию, препятствуя мирному процессу по Украине. на фоне предстоящей встречи Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения мер по давлению на Россию. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование, наверное, мирному процессу. Делает это, пытается делать по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил нежелание европейских стран участвовать в поиске мирных путей урегулирования украинского конфликта. По словам Пескова, сама идея Европы и Украины по оказанию давления на российскую сторону абсурдна.

Также он добавил, что Россия будет продолжать вести специальную военную операцию (СВО) и параллельно с этим оставаться открытой для поиска решений украинского кризиса.

Прежде Дмитрий Песков говорил о том, что Владимиру Зеленскому пора взять ответственность для успешного завершения переговоров по урегулированию украинского конфликта.

