Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря

Метеозависимым людям в этот период нужно быть внимательными к своему самочувствию.
Фото: 5-tv.ru
На Земле 24 декабря сохранятся умеренные геомагнитные возмущения как «эхо» слабой магнитной бури предыдущего дня. Об этом URA.RU сообщили в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.
Согласно данным ученых, наиболее вероятный сценарий (35%) на среду — это именно геомагнитные возмущения, а не полноценная буря.
«Вероятность развития именно возмущений оценивается специалистами в 35%, что делает этот сценарий наиболее вероятным. При этом шанс возникновения магнитной бури составляет 36%», — отмечается в прогнозе.
Шанс на полностью спокойную магнитосферу минимален — 29%.
Прогнозируемое значение индекса Kp (показатель активности) ожидается на уровне 4-5 единиц, что соответствует самому слабому уровню G1 по международной шкале. Такие возмущения, как правило, не представляют серьезной опасности для здоровья людей или работы энергосистем и спутников.
Активность Солнца, тем не менее, остается повышенной: индекс солнечного радиоизлучения F10.7 демонстрирует тенденцию к росту.
Накануне, 22 декабря, на Солнце было зафиксировано восемь вспышек.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москву и Санкт-Петербург пришло резкое похолодание.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 дек
- Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
- 17 дек
- Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
- 10 дек
- Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря
- 8 дек
- Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря
- 7 дек
- Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе
- 5 дек
- Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря
- 3 дек
- Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря
- 2 дек
- Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре
- 27 нояб
- Какой будет магнитная буря 27 ноября: подробный прогноз и методы защиты
- 26 нояб
- Метеозависимым приготовиться! Какой силы будет магнитная буря 26 ноября
93%
Нашли ошибку?