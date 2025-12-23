Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Метеозависимым людям в этот период нужно быть внимательными к своему самочувствию.

Прогноз магнитной бури на 24 декабря 2025 года

На Земле 24 декабря сохранятся умеренные геомагнитные возмущения как «эхо» слабой магнитной бури предыдущего дня. Об этом URA.RU сообщили в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно данным ученых, наиболее вероятный сценарий (35%) на среду — это именно геомагнитные возмущения, а не полноценная буря.

«Вероятность развития именно возмущений оценивается специалистами в 35%, что делает этот сценарий наиболее вероятным. При этом шанс возникновения магнитной бури составляет 36%», — отмечается в прогнозе.

Шанс на полностью спокойную магнитосферу минимален — 29%.

Прогнозируемое значение индекса Kp (показатель активности) ожидается на уровне 4-5 единиц, что соответствует самому слабому уровню G1 по международной шкале. Такие возмущения, как правило, не представляют серьезной опасности для здоровья людей или работы энергосистем и спутников.

Активность Солнца, тем не менее, остается повышенной: индекс солнечного радиоизлучения F10.7 демонстрирует тенденцию к росту.

Накануне, 22 декабря, на Солнце было зафиксировано восемь вспышек.

