В Москву и Петербург пришло резкое похолодание
К концу недели морозы ослабнут, и температура воздуха вернется к прежним значениям.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
Резкое похолодание обрушилось на Петербург и Москву. Температура воздуха стремительно падает, временами идет снег. В столице даже объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и сильного ветра.
В ближайшие ночи морозы будут самыми сильными с начала зимы. Столбики термометров будут опускаться до отметки минус 15 градусов.
Однако холодный фронт надолго не задержится. Как в Петербурге, так и в Москве температура к концу недели вновь вернется к прежним показателям — днем около ноля, а ночью небольшой минус. Так что надеяться на сугробы к новому году пока не приходится.
