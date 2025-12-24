Силы ПВО за семь часов сбили 132 беспилотника над регионами России
Наибольшее число БПЛА перехватили над Белгородской и Брянской областями.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Дежурные средства ПВО с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 БПЛА соответственно. Над территорией Калужской области уничтожили 15 аппаратов, над Московским регионом — 12. Еще семь беспилотников перехватили над Курской областью.
Кроме того, силы ПВО сбили четыре БПЛА над Липецкой областью, по два — над Рязанской и Орловской областями, а также по одному беспилотнику над Тульской областью и территорией Республики Крым.
Российские регионы регулярно подвергались атакам со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Помимо беспилотников, противник применял ракетное вооружение, в том числе для ударов по приграничным территориям.
