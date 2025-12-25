Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 2 373 0

Церемония проходила на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Церемония прощания с Лобоцким в Москве — кто пришел

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На траурной церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким произошел тревожный инцидент с Верой Алентовой - 83-летней актрисе внезапно стало плохо прямо во время мероприятия, из-за чего ей потребовалась срочная медицинская помощь. Как передает MSK1.RU, артистку вынесли из здания на носилках и госпитализировали на машине скорой помощи.

Церемония проходила на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Вера Алентова пришла проститься с коллегой, однако в какой-то момент ее состояние резко ухудшилось.

Самостоятельно покинуть зал она не смогла, поэтому сотрудники театра оперативно организовали эвакуацию и передали актрису врачам. О причинах недомогания и ее текущем состоянии официальной информации пока нет.

Сердце Анатолия Лобоцкого остановилось 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти стал рак, с которым актер продолжительное время боролся.

Его бывшая супруга, актриса Юлия Рутберг, ранее назвала смерть артиста тяжелой и невосполнимой утратой для отечественного театрального искусства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:54
Нервная система истощается: к чему приводит стресс при депрессии
13:45
«Недостоверные источники»: Захарова опровергла статью о намерениях РФ изменить план по Украине
13:34
Кровавое поздравление: Зеленский пожелал врагам смерти в рождественском обращении
13:20
Похищение? Пятеро детей исчезли во время пожара — родители не верили в их смерть
13:09
В Кургане рядом со зданием турагентства нашли замершее тело мужчины
12:58
Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким

Сейчас читают

Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким
Лурье не намерена разрешать Долиной жить в своей квартире после решения суда
«Буду в ней мыть посуду»: Боярская показала подарок от Матвеева на 40-летие
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026