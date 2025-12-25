Умерла народная артистка РФ Вера Алентова

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом 25 декабря сообщил Театр имени Пушкина, в котором она прослужила 60 лет.

«Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой», — написано в сообщении на официальном сайте.

О времени и месте прощания с народной артисткой РФ станет известно позже.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Алентову экстренно госпитализировали с церемонии, однако врачам спасти ее не удалось. Причина смерти не известна.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Архангельской области. За свою творческую деятельность снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.