Смерть коллеги стала сильным ударом: стала известна причина смерти Алентовой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 544 0

Ранее ее госпитализировали во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

От чего умерла актриса Вера Алентова

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народная артистка России Вера Алентова умерла от остановки сердца

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет от остановки сердца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Архангельской области. За свою творческую деятельность снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве прошла церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. В последний путь актера проводили из театра Маяковского, которому он посвятил 40 лет жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

15:31
«Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой
15:19
«Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой
15:09
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
15:00
Смерть коллеги стала сильным ударом: стала известна причина смерти Алентовой
14:54
Путин: нельзя допустить, чтобы в РФ были интеллектуальные элиты и люди-автоматы
14:53
За ними будущее? Как люди будут управлять роботами силой мысли

Сейчас читают

Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026