Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову

Печальная новость — сегодня из жизни ушла Вера Алентова. Это последние кадры с актрисой. Она приехала с букетом красных гвоздик на прощание со своим коллегой Анатолием Лобоцким. Из такси вышла достаточно бодро, но, видимо, не смогла справиться с эмоциями. Всего через несколько минут ей впезапно стало плохо.

Алентову экстренно доставили в больницу. Но сердце звезды фильма «Москва слезам не верит» не выдержало.

Роль Екатерины Тихомировой в одночасье превратила советскую актрису Веру Алентову в звезду мирового масштаба. Картина «Москва слезам не верит» собирала аншлаги в кинотеатрах СССР — 90 миллионов зрителей. А за рубежом получила «Оскар». Президент США Рональд Рейган признавался: посмотрел фильм восемь раз.

Блестящий сценарий, народ разобрал его на цитаты. И, как попадание в десятку, великолепный состав актеров. Сейчас это кажется невероятным, но режиссер Владимир Меньшов, муж Веры Алентовой, поначалу не верил, что его жена подойдет на эту роль. На съемках часто придирался. И только посмотрев готовый фильм признал, как и вся страна: Алентова сыграла превосходно.

Кинозритель открыл для себя Веру Алентову, когда ей было уже тридцать восемь лет. Ее дебют на экране, в фильме «Дни летные», и потом еще несколько небольших ролей, прошли не замеченными. Да и вообще, в актерскую профессию она попала с запозданием. Семья мечтала, чтобы Вера стала врачом. Она даже сдала экзамены. Но потом, бросив медицинский институт в Барнауле, поступила в школу-студию МХАТ.

После фильма «Москва слезам не верит» на актрису посыпались предложения от кинорежиссеров. «Завтра была война», «Зависть богов», «Время желаний» — картины с Верой Алентовой вошли в отечественный золотой фильмофонд. Ее феноменальная игра перед камерой не была чудом, актриса десятилетиями оттачивала свой талант в театре.

«Счастливые дни», «Федра», «Любовь. Письма», «Девичник Club» — билеты на спектакли с участием Веры Алентовой были всегда распроданы. Главным в своей жизни она считала не кино, а Театр имени Пушкина. На эту сцену актриса выходила всю жизнь.

Такой же преданной Вера Алентова была и своей семье. Еще студенткой она вышла замуж за сокурсника Владимира Меньшова, хотя преподаватели ее отговаривали. И оказалась права: их личный и творческий союз продлился больше полувека.

Даже когда к ней пришла всенародная слава, актриса неизменно оставалась требовательной к себе. Каждый новый образ доводила до совершенства. И при этом не боялась экспериментировать. Например, в фильме «Зависть богов» она даже снялась в откровенных сценах.

Поклонников и критиков всегда изумляла не только многогранность и смелость Веры Алентовой, но еще и ее неувядающая красота. Когда актрису спрашивали, в чем тут секрет, она отвечала: в самодисциплине.

