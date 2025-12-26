«Всегда была примером»: Урсуляк назвала смерть Алентовой большой потерей
Уход коллеги из жизни стал личной трагедией и для артистки, и для всего творческого коллектива.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Александра Урсуляк назвала смерть Веры Алентовой большой потерей театра
Кончина народной артистки России Веры Алентовой стала тяжелым ударом для всего театрального сообщества. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявила актриса Александра Урсуляк.
По ее словам, уход звезды театра и кино из жизни — большая и невосполнимая потеря прежде всего для Театра имени Пушкина, где Алентова служила многие годы. Урсуляк выразила соболезнования семье и близким артистки. Она добавила, что лично для нее Алентова оставалась ориентиром на профессиональном пути.
По словам Александры, Вера Валентиновна олицетворяла редкий пример честного, дисциплинированного и по-настоящему преданного служения искусству. Актриса отметила, что уход коллеги из жизни стал личной трагедией и для нее самой, и для всего коллектива театра.
«Безмерно уважала и любила Веру Валентиновну. Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству, преданно и верно, дисциплинированно и очень честно», — призналась Урсуляк.
При этом она добавила, что театр понес утрату, которую невозможно восполнить.
Слова соболезнования прозвучали и от других коллег. Так, заслуженный артист России, актер Владимир Долинский в беседе с 360.ru отметил, что Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как яркая и по-настоящему талантливая актриса, вошедшая в историю советского и российского кино.
Известно, что Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. После этого артистку экстренно госпитализировали в реанимацию, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Звезда фильма «Москва слезам не верит» скончалась спустя несколько часов, не приходя в сознание после клинической смерти. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru, актер Алексей Фатеев о смерти Веры Алентовой после прощания с Алексеем Лобоцким.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 дек
- «Меня огорошили!» — актер Фатеев о смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
- 26 дек
- Роль, доигранная до конца: какой запомнилась зрителям Вера Алентова
- 25 дек
- Последний урок от Алентовой: Илья Гуров о символичности смерти актрисы
- 25 дек
- Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб
- 25 дек
- «Мне лучше прямо здесь и умереть»: как неудачная пластика сломала жизнь Алентовой
- 25 дек
- «Легенда сцены»: в Минкульте почтили память Веры Алентовой
- 25 дек
- Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря
- 25 дек
- «Талантливейший человек»: Галина Стаханова о творчестве Веры Алентовой
- 25 дек
- Звезда мирового масштаба: какой зритель запомнил Веру Алентову
- 25 дек
- «Знакомы с молодости»: Немоляева расстроена, что не смогла сегодня встретиться с Алентовой
Читайте также
93%
Нашли ошибку?