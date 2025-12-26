«Всегда была примером»: Урсуляк назвала смерть Алентовой большой потерей

Актриса Александра Урсуляк назвала смерть Веры Алентовой большой потерей театра

Кончина народной артистки России Веры Алентовой стала тяжелым ударом для всего театрального сообщества. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявила актриса Александра Урсуляк.

По ее словам, уход звезды театра и кино из жизни — большая и невосполнимая потеря прежде всего для Театра имени Пушкина, где Алентова служила многие годы. Урсуляк выразила соболезнования семье и близким артистки. Она добавила, что лично для нее Алентова оставалась ориентиром на профессиональном пути.

По словам Александры, Вера Валентиновна олицетворяла редкий пример честного, дисциплинированного и по-настоящему преданного служения искусству. Актриса отметила, что уход коллеги из жизни стал личной трагедией и для нее самой, и для всего коллектива театра.

«Безмерно уважала и любила Веру Валентиновну. Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству, преданно и верно, дисциплинированно и очень честно», — призналась Урсуляк.

При этом она добавила, что театр понес утрату, которую невозможно восполнить.

Слова соболезнования прозвучали и от других коллег. Так, заслуженный артист России, актер Владимир Долинский в беседе с 360.ru отметил, что Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как яркая и по-настоящему талантливая актриса, вошедшая в историю советского и российского кино.

Известно, что Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. После этого артистку экстренно госпитализировали в реанимацию, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Звезда фильма «Москва слезам не верит» скончалась спустя несколько часов, не приходя в сознание после клинической смерти. Ей было 83 года.

