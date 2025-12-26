Актер Алексей Фатеев не знал об уходе Веры Алентовой из жизни и испытал шок

Актер Алексей Фатеев поделился искренней реакцией на смерть народной артистки России Веры Алентовой, которая трагически ушла из жизни всего через несколько часов после похорон народного артиста РФ и своего партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Подробнее об этом он рассказал в беседе с изданием Super.ru.

По признанию артиста, он был на церемонии прощания с Лобоцким, однако встретиться с Алентовой ему не удалось.

«Я не знал об этом ничего, вы меня сейчас огорошили! Сегодня были похороны Лобоцкого, я там был, но Веру Валентиновну не видел, о Господи. Ничего не могу сказать», — отметил актер, выразив скорбь, а также шок от произошедшего.

Трагедия со звездой театра и кино случилась 25 декабря. Известно, что Вера Алентова почувствовала резкое ухудшение самочувствия прямо на похоронах Лобоцкого, и была немедленно госпитализирована в реанимацию. Несколько часов спустя стало известно о ее смерти.

По данным источников, всего через 22 минуты после того, как актриса оказалась в машине скорой помощи, у нее случилась остановка сердца. Врачи более 30 минут пытались реанимировать Алентову, но спасти ее не удалось.

