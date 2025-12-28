Освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России

Военный эксперт Кнутов: освобождение Гуляйполя и Димитрова сильно меняет фронт

Освобождение Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области создает для российских войск принципиально новые оперативные возможности и приближает завершение боев за Донбасс. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист прокомментировал доклад, с которым начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил перед президентом России Владимиром Путиным, в одном из командных пунктов.

Кнутов отметил, что красноармейско-димитровское направление имеет ключевое значение для всей кампании по освобождению Донбасса. Эксперт пояснил, что ВСУ понесли в этом месте крайне тяжелые потери, которые, по его оценке, исчисляются тысячами военнослужащих.

Также собеседник подчеркнул, что приказ на организованный отход войск так и не отдали, из-за чего многие украинские подразделения пытались выходить малыми группами по полям и проселочным дорогам, попадая под удары российской артиллерии и беспилотников.

«Учитывая, что приказ на вывод войск [Александр] Сырский (главнокомандующий ВСУ. — Прим. ред.) и [глава киевского режима Владимир] Зеленский так и не отдавали, значительная часть военнослужащих украинских пыталась выйти по полям, по проселочным дорогам и была уничтожена нашими дронами и нашей артиллерией», — сказал он.

Кнутов пояснил, что взятие Димитрова и Красноармейска позволяет российским войскам перегруппироваться и начать продвижение с юга на север. Так, Долгопольский выступ, про который до этого упоминали как о сложном участке, теперь превратился в полноценный плацдарм. Это дает возможность обойти с запада Славянско-Покровско-Дружковскую агломерацию — один из самых мощных укрепрайонов, которые создали боевики киевского режима.

Эксперт напомнил, что эта агломерация протяженностью около 50 километров строилась с расчетом на оборону с восточного направления. Освобождение Димитрова и Красноармейска, по его словам, создает условия для захода в тыл этих укреплений. При этом, как уточнил Кнутов, для окончательного завершения операции потребуется еще одно важное усилие — освобождение Изюма, которое позволит развить наступление с севера на юг.

В таком случае, как считает военный эксперт, оставшийся укрепрайон окажется не просто в огневом мешке, а в «реальных клещах». По его оценке, на завершение этой фазы может уйти до шести месяцев.

«Тогда освобождение Донбасса будет завершено. И вот это вот оставшийся укрепрайон достаточно мощный, он будет взят в реальный котел, даже не в огневой котел, а в реальные клещи, и затем уничтожен. Но я так полагаю, что до шести месяцев на это может уйти», — пояснил он.

Отдельно Кнутов остановился на значении освобождения Гуляйполя. Он назвал операцию показательной с точки зрения тактики. Специалист заявил, что российским подразделениям удалось быстро войти в город «на плечах противника» и закрепиться.

Освобождение Гуляйполя, как считает Кнутов, открывает возможности для продвижения на юго-запад — в сторону Орехова. Последний имеет мощные укрепления с южного направления, где ранее находились российские войска, однако теперь появляется шанс зайти к этим позициям с тыла. После этого остаются не крупные города, а поселки и населенные пункты, что приближает решение вопроса об освобождении Запорожья.

Кнутов обратил внимание на политическое значение прозвучавшей на совещании с Путиным информации. По его мнению, озвученные президентом данные важны не только для российских военных, но и для внешних адресатов. Эксперт отметил, что эти сигналы были направлены, в том числе, президенту США Дональду Трампу на фоне его предстоящих контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После официального доклада российского руководства возможности для искажения реальной обстановки со стороны Киева существенно сокращаются, заключил Кнутов.

«Зеленский будет открыто просто врать первому лицу США, рассказывать о своих победах, о том, что ему нужен не мир. А нужны поставки оружия из США и военная помощь, финансовая помощь американская, причем безвозмездная. Но теперь этот номер не пройдет», — подытожил эксперт.

Освобождение Гуляйполя и Димитрова

Накануне Герасимов доложил Путину об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

По словам начальника Генштаба, российские войска ведут наступление на всех направлениях, а попытки командования ВСУ остановить продвижение российских сил остаются безуспешными.

Помимо Гуляйполя и Димитрова, под контроль взяли населенный пункт Кирово и еще ряд важных территорий. При этом в Константиновке продолжаются уличные бои, и более половины городской застройки уже находится под контролем российских войск.

Также Герасимов заявил, что группировка войск «Восток» продолжает наступление в западном направлении в Запорожской области и на территории Днепропетровской области с целью создания зоны безопасности.

Путин поблагодарил военнослужащих за выполненную работу, подчеркнул стратегическое значение Димитрова для полного освобождения ДНР и отметил важность Гуляйполя как второго по величине города Запорожской области.

