«Верочка родилась рядом с театром»: Александр Панкратов-Черный произнес речь на прощании с Алентовой
Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.
Фото, видео: Никитченко Елена/ТАСС; 5-tv.ru
Актер Александр Панкратов-Черный пришел проститься с Верой Алентовой
Народная артистка России Вера Алентова — звезда, которая будет гореть в людской памяти всегда. Об этом сказал народный артист России Александр Панкратов-Черный на прощании с коллегой.
Для актера смерти и Владимира Меньшова, и Веры Алентовой стали большой утратой.
«Вера и Володя (народный артист РСФСР Владимир Меньшов, муж Веры Алентовой — Прим.ред.) для меня никогда не упорхнут. Они живы и будут жить в моем сознании, в моей памяти. Полвека нашей дружбы забыть нельзя», — сказал актер.
Александр Панкратов-Черный напомнил, что после смерти своего супруга Алентова успела выпустить мемуары не только Меньшова, но и свои собственные, думая о будущем. Она верила, что люди, прочитав это узнают, как тяжело жить деятелям искусства.
«Верочка родилась рядом с театром, и Володя Меньшов всегда говорил: «Саш, ты знаешь я в Бога не верю, но у меня есть Вера и моя религия — искусство», — добавил артист, отметив, что Алентова когда-то подарила супругу надежду на светлое будущее.
Алентова неповторима, уточнил артист.
«Она звезда, которая будет всегда гореть в памяти людской», — подытожил актер.
Вера Алентова скончалась 25 декабря. Ей было 83 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой.
