Поклонники Веры Алентовой собираются у театра Пушкина для прощания с актрисой
Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом — режиссером Владимиром Меньшовым.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Журналисты и поклонники собираются у театра имени Пушкина для прощания с народной артистки России Верой Алентовой. Кадры с места событий сняты 5-tv.ru.
Прощание с Алентовой пройдет на сцене театра, в котором она служила около 60 лет — с 1968 года.
Сердце актрисы остановилось утром 25 декабря. Ей стало плохо во время похорон коллеги по фильму «Зависть богов» народного артиста России Анатолия Лобоцкого. Алентову экстренно госпитализировали в состоянии клинической смерти. Однако спасти ее медики не смогли.
Актрисе было 83 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Похоронят Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом — народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказала народная артистка РФ Юлия Рутберг о потере Анатолия Лобоцкого и Веры Алентовой. Она уверена, что две эти трагедии, произошедшие подряд, не являются случайностью.
