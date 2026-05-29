В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина

Также в городе пострадали промышленные объекты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Этой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли массированный удар по территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его данным, в результате атаки в Волжском погиб 60-летний мужчина — работник завода синтетического волокна. Кроме того, сотрудница этого же предприятия, 55-летняя женщина, серьезно пострадала. Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.
Еще один украинский дрон, как добавил Бочаров, попал в жилой дом на улице Вершинина. Хозяин пострадал.
«Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — привели слова губернатора в канале местной администрации в мессенджере МАКС.
Кроме того, из-за атаки украинских дронов в Волгоградской области зафиксированы возгорания на ряде промышленных объектов. Среди них — химическое предприятие в Волжском и объекты топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Огонь уже потушен. Пострадавших нет.
Ранее боевики киевского режима атаковали Ярославскую и Ростовскую области. На последний регион ВСУ направили свыше 80 дронов. Большинство из них было сбито. Информация о раненых не поступала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 мая
- В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области
- 29 мая
- Силы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА над Ростовской областью
- 28 мая
- ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
- 28 мая
- В результате атаки дронов ВСУ пострадало здание облсуда в Нижнем Новгороде
- 28 мая
- За ночь российские средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника
- 27 мая
- В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ
- 27 мая
- В Энергодаре прогремело более 50 взрывов в результате массированной атаки ВСУ
- 27 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России
- 27 мая
- ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами
- 27 мая
- Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге
Читайте также
64%
Нашли ошибку?