Силы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА над Ростовской областью

Информация о пострадавших уточняется.
Фото: © РИА Новости
Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Ростовской области. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом более 80 дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительной информации, пострадавших нет. Как пояснил Слюсарь, атаке со стороны противника подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский.
На места падения обломков БПЛА выехали сотрудники оперативных служб. Информация о разрушениях на земле пока также отсутствует.
Регионы России ежедневно с начала специальной военной операции подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.
Ранее боевики киевского режима нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. Целью противника стали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде районов были зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.
