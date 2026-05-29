В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области

Возгорание ликвидируют специальные службы.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленные объекты в Ярославской области. В результате произошло возгорание на складах, где хранили топливо. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал в Telegram-канале губернатор Ярославской области.
По его информации, большинство дронов ВСУ было уничтожено. Информация о разрушениях на земле уточняется.
Как подчеркнул Михаил Евраев, на территории города могут находиться обломки вражеских беспилотников. Он обратился к жителям и призвал их в случае их обнаружения позвонить в 112, так как они важны для следствия.
Минувшей ночью боевики киевского режима также нанесли массированный удар с помощью беспилотников по территории Ростовской области. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, средства противовоздушной обороны страны уничтожили больше 80 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о повреждениях пока отсутствует.
